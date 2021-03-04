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Dünya Afrika'da çok sayıda timsah kaçtı! Vatandaşlara uyarı
Dünya

Afrika'da çok sayıda timsah kaçtı! Vatandaşlara uyarı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde boyları 1,5 metreyi bulan çok sayıda timsahın, besi çiftliğinden kaçtığı bilgisi paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 17:20:00 -
Afrika'da çok sayıda timsah kaçtı! Vatandaşlara uyarı

New24'un haberine göre, ülkenin Batı Cape vilayetindeki özel bir besi çiftliğinden kaçan çok sayıda timsah için bölgede arama başlatıldı.

Aramalarda 20 timsah bulunurken kayıp timsahların sayısı net bilinmiyor.

Polis ve koruma görevlilerinin katıldığı arama çalışmaları sırasında Breede Nehri kıyısında yaşayan halka, nehirden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Timsahların boyunun 1,2 metre ile 1,5 metre arasında değiştiği ve çiftlikte yetişseler de insanlar için tehlike oluşturdukları belirtildi.

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