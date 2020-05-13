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Aktüel

Afrika’da bin sağlık çalışanına korona bulaştı

Afrika kıtasında bin sağlık çalışanında korona virüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:26:36 -
Afrika’da bin sağlık çalışanına korona bulaştı

Afrika kıtasında bin sağlık çalışanında korona virüs tespit edildi.


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Doğu Afrika sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afrika’da yaklaşık bin sağlık görevlisinin korona virüse yakalandığını duyurdu. Açıklamada, korona virüs bulaşan sağlık çalışanlarının büyük bir kısmının hemşire olduğu kaydedildi. Ayrıca, hemşirelerin ve çalışanların güvenli hizmet verebilmesi için gerekli koruyucu ekipman ve malzemenin sağlanması gerektiği vurgulandı.


Afrika kıtasında 69 binden fazla korona virüs vakası görülürken, 23 binden fazla kişi korona virüsü yenmeyi başardı. Ölenlerin sayısı ise 2 bin 300 olarak kaydedildi.

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