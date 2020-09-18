Afrika'da 41 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

DSÖ Afrika Bölge Müdürü Matshidiso Moeti, Dünya Hasta Güvenliği Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, kıtada 41 bin sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Kıtada görülen vaka sayısının yüzde 3,8'inin sağlık çalışanlarından oluştuğunun altını çizen Moeti, "Sierra Leone ve Fildişi Sahili gibi bazı ülkelerde sağlık çalışanlarında enfeksiyon oranlarının azaltılması konusunda ilerleme kaydedildi. Eritre, Ruanda ve Seyşeller'de sağlık çalışanlarında tek bir Kovid-19 vakası görülmedi. "İfadelerini kullandı.

Moeti, ön saflardaki sağlık çalışanlarının hastalara sağladıkları bakım nedeniyle daha fazla enfeksiyon riski altında olduklarını kaydetti.

Son 24 saatte 8 bin 610 Kovid-19 vakası tespit edildi

Öte yandan Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 389 bin 10'a yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıtadaki virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 610 artarak 1 milyon 389 bine ulaştı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 kişi artarak 33 bin 484 oldu.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla kayıp 15.772 kişi ile Güney Afrika, 5.715 kişi ile Mısır ve 1714 kişi ile Cezayir'de görüldü.

Mauritius'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar herhangi bir ölüm bildirilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 655 bin 572 olurken, onu 101 bin 641 vaka ile Mısır ve 94 bin 504 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 138 bin 173 kişi de iyileşti.