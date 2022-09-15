'Afrika ve Türkiye’nin güçlü yanlarıyla 75 milyar dolarlık ticaret hedefini yakalayabiliriz'

Yeni Akit Ankara

ATO Başkanı Gürsel Baran, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın teşrifleriyle ATO Congresium'da “Afrika Gelecektir, Gelecek Afrika” temasıyla düzenlenen “World Cooperation Industries (WCI) Forum: 7. Dünya Sektörlerarası İş Birliği Forumu”nun açılış törenine katıldı. Ankara Ticaret Odası’nın ana destekçisi olduğu Forum’un açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Afrika Açılım Politikası ile Afrika kıtası ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin önemli gelişme kaydederek, 2000’li yılların başında 12 olan bölgedeki büyükelçilik sayısının 44’e yükseldiğini bildirdi. Baran, Afrika kıtası ile sadece ticari ilişkilerin değil eğitim, kültür ve güvenlik gibi alanlarda da Afrika ile insani ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığına dikkat çekti. Afrika kıtasındaki Türk yatırımlarının da 6 milyar doları aştığını belirten Baran, “Afrika kıtası 1 milyarı aşan nüfusu, 1,3 trilyon dolarlık ithalat hacmiyle dünyanın dikkatini çeken bir bölge. Afrika ile Türkiye’nin güçlü yanları bir araya getirildiğinde hedeflenen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi rahatlıkla yakalanabilir” dedi. Baran, Afrika ile yeşil ekonomi, imalat, ulaşım, lojistik, eğitim, inşaat, sağlık gibi alanlardaki yatırım ve işbirliklerinin devam edebileceğini söyledi.

“Ankara’yı gezin” önerisi

Afrika’nın farklı ülkelerinden Forum’a katılan iş insanlarına seslenen Baran, “Bugün Afrika’nın 41 ülkesinden buraya gelen kardeşlerimize de bir tavsiyem var. Bu iki günlük iş forumunda şehrimizi de gezmenizi öneriyorum. Bizim dostluğumuzu, kardeşliğimizi, yakınlığımızı şehrimizi gezdikçe anlayacaksınız” dedi. 7. Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu'nun diğer açılış konuşmaları Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Birimi Başkan Yardımcısı ve E. Milletvekili Afif Demirkıran, AK Parti MKYK Üyesi ve Afrika Naturel TV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Sert, MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, WCI FORUM İcra Kurulu Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Develi, Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu tarafından yapıldı.

Baran forumda açılan stantları ziyaret etti

ATO Başkanı Baran, açılış konuşmalarının ardından Forum kapsamındaki stantları ziyaret ederek, bilgi aldı. Ardından Afrika ve Türk iş insanları arasında ikili iş görüşmelerine geçildi.