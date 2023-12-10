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Gündem Afrika uyanıyor! Fransa şokta
Gündem

Afrika uyanıyor! Fransa şokta

Yeniakit Publisher
2023-12-10 08:37:00 -
Afrika uyanıyor! Fransa şokta

Burkina Faso Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı! Burkina Faso da Mali'nin ardından Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransızcanın resmi dil statüsünü değiştiren anayasa değişikliğini onayladı.

Bundan böyle ülkede Fransızca, çalışma dili olarak kullanılacak.

Değişiklikle beraber ülkede konuşulan yerel diller, resmi dil statüsü aldı.

Temmuz ayında da Mali, Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarmıştı. Kaynak: Burkina Faso Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı.


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