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Spor Afrika Uluslar Şampiyonası'nı Senegal kazandı
Spor

Afrika Uluslar Şampiyonası'nı Senegal kazandı

2022 Afrika Uluslar Şampiyonası'nda (CHAN) Cezayir'e penaltılarla 5-4'lük skorla yenenSenegal, şampiyon oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 02:52:00 -
Afrika Uluslar Şampiyonası'nı Senegal kazandı

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 7'ncisi gerçekleştirilen ve katılımcı ülkelerin kendi liglerinde yer alan oyuncularını kadroya yazabildiği turnuvanın final maçı, Nelson Mandela Stadı'nda Cezayir ile Senegal arasında oynandı.

Mücadelenin normal süresi ve uzatma devreleri golsüz sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran Senegal, şampiyonluğa ulaştı.

Senegal, iki takımın da ilk kez final oynadığı turnuvada ilk şampiyonluğunu elde etti.

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