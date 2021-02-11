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Dünya Afrika ülkesinden halkına koronavirüste 3.dalga uyarısı!
Dünya

Afrika ülkesinden halkına koronavirüste 3.dalga uyarısı!

Doğu Afrika ülkesi Kenya, halkı üçüncü Kovid-19 dalgasına karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 12:26:00 -
Afrika ülkesinden halkına koronavirüste 3.dalga uyarısı!

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, üçüncü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgasının en ölümcül dalga olabileceği uyarısında bulundu.

Kagwe, Kovid-19 salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinin halen salgınla mücadele edebilecek durumda olduğunu ancak üçüncü dalganın beklenenden şiddetli olabileceğini belirtti.

Bakan Kagwe, "Eğer 1918'lerdeki İspanyol gribine geri gidersek ilk dalga çok kötü değildi, ikinci dalga biraz daha kötüydü ama üçüncü dalga yıkıcı sonuçlarla çıkageldi. Bu yüzden alarm durumunda kalmalıyız." dedi.

Halkın maskelerini çıkarmamasının önemine dikkati çeken Kagwe, "Size yalvarıyorum. Hala idare edilebilir bir hızda gidiyoruz ancak bunun olmasının tek nedeni maskemizin takılı olması." ifadesini kullandı.

Kenya'da şimdiye kadar 102 bin 221 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1791 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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