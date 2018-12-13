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Afrika ülkesinden Erdoğan açıklaması! 'Yanlışa yanlış diyebilen lider kolay bulunmuyor'

Gine Bissau Ulusal Meclis Başkanı Cipriano Cassama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün dünyada yanlışa yanlış diyebilen lider kolay bulunmuyor." dedi.

13 Aralık 2018 Perşembe 17:13
Afrika ülkesinden Erdoğan açıklaması! 'Yanlışa yanlış diyebilen lider kolay bulunmuyor'

Gine Bissau Ulusal Meclis Başkanı Cipriano Cassama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Orta Doğu ve Afrika'da değil, tüm dünyada çok sevildiğini belirterek, "Bugün dünyada yanlışa yanlış diyebilen lider kolay bulunmuyor." dedi.

Cassama, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner'i ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Parlementerler Arası Kudüs Platformu'nun yarın İstanbul'da düzenleyeceği "Kudüs Filistin'in Ebedi Başkenti" temalı konferansa katılacağını belirten Cassama, ev sahipliği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Cassama, ülkesinin 11 yıllık bağımsızlık mücadelesinde, Filistin halkından büyük destek gördüğünü hatırlatarak, "Filistin meselesi, Gine Bissau'nun da meselesidir." dedi.

Filistin'i kardeş ülke olarak gördüklerini vurgulayan Cassama, Gine Bissau'nun Filistin'i hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağına dikkati çekti.

Cassama, "İsrail'in Filistin'e karşı tüm haksız eylemlerini kınıyoruz. Filistin bağımsız bir devlettir. Bu gerçek Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla destekleniyor. Bölgede barıştan bahsedebilmek için Filistin'e de hakları ve toprakları geri verilmelidir." diye konuştu.

"Kudüs, Filistin'in başkentidir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının yanlış bir karar olduğunu kaydeden Cassama, "Kudüs, İsrail'in değil Filistin'in başkentidir. ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'te bulunması kabul edilemez. (ABD Başkanı Donald) Trump'ın da hatasını anlayarak bu karardan vazgeçeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Cassama, Filistin meselesine verdiği destekten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bir dünya liderinin göstereceği sorumluluk örneğini sergiliyor. Bugün dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi yanlışa yanlış diyebilen lider kolay bulunmuyor. Erdoğan, sadece Türkiye ve Orta Doğu'da değil, Avrupa ve özellikle Afrika'da çok sevilen bir lider. Erdoğan, birçok Afrika ülkesinin barışı, istikrarı ve kalkınması için de çaba harcıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, barış ve istikrar isteyen herkes tarafından bir lider olarak görüldüğünü belirten Cassama, "Erdoğan, ailesi ve Türk halkını muhafaza etmesi için Allah'a dua ediyorum." dedi.

Cassama, Gine Bissau ile Türkiye arasında "kazan kazan" prensibini temel alan verimli ilişkiler bulunduğunu dile getirerek, Gine Bissau Devlet Başkanı Jose Mario Vaz ve kendisinin Türkiye'yi sık sık ziyaret ettiğini anlattı.

Türk iş adamlarına yatırım çağrısı

Ülkesinin doğal kaynaklar bakımından çok zengin olduğunu kaydeden Cassama, ülkesinde petrol, bor, fosfat ve altın çıkarıldığını hatırlattı.

Cassama, Gine Bissau'nun kaju üretiminde dünyada 3'üncü sırada bulunduğunu anımsattı.

Çok fazla elma ürettiklerine ancak elma suyu üretimi için tesislerinin olmadığına işaret eden Cassama, "Yetiştirilen ürünlerin işletilmesi konusunda imkanlarımız kısıtlı. Türk iş adamlarını, Gine Bissau'da yatırım yapmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:13
  1. İstanbul
  2. Gine
  3. Afrika
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