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Afrika ülkesinde seçim sonuçları açıklandı! Ortalık karıştı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ilan edilmesiyle ülkede halk sokağa döküldü. Başkent Kinşasa'da seçim sonuçları protesto edildi.

11 Ocak 2019 Cuma 01:19
Afrika ülkesinde seçim sonuçları açıklandı! Ortalık karıştı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geçici sonuçlarının ilan edilmesinin ardından ülkede şiddet olayları meydana geldi. Başkent Kinşasa’da protestolar gerçekleştirildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geçici sonuçları ilan edildi. Demokrasi ve Sosyal Gelişme Birliği Partisi'nden Felix Tshisekedi, 30 Aralık 2018’de yapılan seçimlerde cumhurbaşkanlığını kazananın kendisi olduğunu iddia etmesinin ardından başkent Kinşasa sokakların şiddet olayları meydana geldi.

"Kongo çok kötü bir yola sürükleniyor"

En fazla oyu alan ikinci aday Martin Fayulu ise Tshisekedi’nin açıklamasını seçim darbesi olarak yorumladı. Öte yandan Kongo Piskoposlar Birliği (CENO) de Seçim Komisyonunun Felix Tshisekedi’nin cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili açıklamasını şüpheli bulduğu ifade etti. CENO tarafından yapılan açıklamada yoklama ve sayma istasyonlarında bulunan gözlemcilerin aktardığı rakamlarla açıklanan verilerin uymadığı duyuruldu.

Seçimleri yakından takip eden Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, ülkede bulunan Belçika vatandaşlarından Kongo DR’yi terk etmelerini istedi. Reynders, yaptığı açıklamada, “Kongo çok kötü bir yola sürükleniyor. Gelişmeleri takip etmekteyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 01:19
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