Afrika ülkesinde Rus bayrakları! Uranyum delisi Fransa'ya tepki

Fransa'nın Nijer'e yönelik mali yardımların kesildiğini duyurmasının ardından binlerce Nijerli, bugün Rus bayraklarıyla Fransa Büyükelçiliği önünde toplanarak protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Bazı protestocular binaya girmeye çalışırken, bazıları da "Fransa Büyükelçiliği" yazan tabelayı söküp yırttı, yerine ise Nijer ve Rusya bayrakları asarak, "Yaşasın Rusya", "Yaşasın Putin" sloganları attı.

Büyükelçiliğin bir kapısının da ateşe verilidiği belirtiliyor.

Makron'dan tepki

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği'ne yönelik şiddet içeren protestolara tepki gösterdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan Pazar günü yapılan açıklamada Nijer’de darbe sonrası Fransa Büyükelçiliği’ne yönelik şiddet olayları kınandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı "Viyana Sözleşmesi kapsamında Nijer güçlerinin diplomatik misyonlarımızın ve konsolosluklarımızın güvenliğini sağlama yükümlülüğü vardır. Diplomatik misyonlarımıza yönelik tüm şiddeti kınıyoruz. Onları ivedilikle bu yükümlülüğü yerine getirmeye davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Emmanuel Macron adına yapılan açıklamada da "Fransa ve çıkarlarına yönelik hiçbir saldırı tolere edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada "Fransız vatandaşlarına, ordusuna, diplomatlarına ve Fransız çıkarlarına saldıran olursa Fransa'nın buna anında ve sert bir şekilde karşılık verdiğini de görecektir" denildi. Ayrıca Fransa'nın "anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini" ve Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un göreve geri dönmesini desteklediği belirtildi.

Fransa, eski sömgürgesi Nijer'de Perşembe günü gerçekleşen darbenin ardından Cumartesi günü Nijer ile olan güvenlik işbirliğini ve finansal yardımları askıya aldığını açıklamıştı.

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Fransa'nın önemli bir uranyum kaynağı Nijer

Fransa Uranyum ihtiyacının 3'te 1'ini Nijer'den sağlıyor. Dünyanın en zengin dördüncü uranyum rezervine sahip Nijer, Fransa’daki nükleer santrallarin baş kaynağı olarak biliniyor.

Fransız nükleer enerji şirketleri, eski sömürgesi Nijer’deki uranyum madenlerinin işletme haklarını 55 yıldır elinde bulunduruyor. Mali ve Burkina Faso’daki çıkarlarını kaybeden Fransa’nın darbe girişiminin ardından benzer bir sonucu Nijer’de de yaşayabileceği öngörülüyor.

Ne olmuştu

Perşembe günü Batı Afrika ülkesi Nijer'de bir grup asker yönetime el koyduklarını duyurmuştu.Nijer ordusu, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'a karşı gerçekleşen darbede geniş kapsamlı uluslararası tepkilere rağmen darbecilerin yanında yer aldığını belirtmişti.

2021'de demokratik bir seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Bazoum darbe sonrasında gözaltına alındı. 63 yaşındaki Bazoum, Fransız sömürge yönetiminin 1960 yılında sona ermesiyle bağımsızlığına kavuşan Nijer'de, barışçıl bir iktidar değişimiyle göreve gelen ilk liderdi.

Nijer'de halihazırda ABD'nin bin 100 askeri, Fransa'nın ise bin 500 askeri bulunuyor. Ayrıca, yaklaşık 100 Alman askeri ülkede konuşlanmış durumda.