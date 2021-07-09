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Dünya Afrika ülkesinde kolera salgını yayılıyor
Dünya

Afrika ülkesinde kolera salgını yayılıyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde kolera salgını nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde ölü sayısı 310'a çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 05:36:00 -
Afrika ülkesinde kolera salgını yayılıyor

Eyaletin farklı bölgelerinde 910 kişiye kolera teşhisi konuldu, 14 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylece ocaktan bu yana ülkede genelinde kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 310'a yükseldi.

7 ayda 12 binden fazla kişiye teşhis kondu

Hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını aktaran Plateau eyaletinin Sağlık Komiseri Dr. Nimkong Lar, bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulundu.

Nijerya'da ocaktan bu yana 12 binden fazla kişiye kolera teşhisi konuldu.

Ülkede temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Nijerya'da sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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