Afrika ülkesinde katliam! Onlarca ölü ve yaralı var
Nijer'de köylere yönelik saldırılarda en az 80 sivilin öldürüldüğü bildirildi.
Nijer'in güneybatısındaki Tillaberi bölgesinde köylere düzenlenen saldırılarda bir haftada en az 80 sivilin katledildiği bildirildi.
Silahlı grupların dün bölgedeki üç köye düzenlediği baskınlarda en az 22 sivil öldürüldü. Bölge Mali, Burkina Faso ve Nijer sınırı yakınında yer alıyor.
Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü de bölgede sivilleri taşıyan araçlar saldırıya uğramış, en az 58 sivil öldürülmüştü.
Bölgede son dönemde sivil kayıplarında ciddi bir artış yaşandığı göze çarpıyor.
2021 yılı Ocak ayı başında aynı bölgede köylerde yaşayan siviller hedef alınmış, en az 100 sivil katledilmişti.
DEAŞ saldırıların gerçekleştirildiği bölgede aktif olarak faaliyet gösterirken, bölgede daha önce ordu güçleri de sivillere karşı katliamlara imza atmıştı.