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Dünya

Afrika ülkesinde darbe girişimi

Benin'de geçen hafta, Cumhurbaşkanı Patrice Talon'a karşı bir darbe girişiminin engellendiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 05:36:00 -
Afrika ülkesinde darbe girişimi

Jeune Afrique dergisinde yer alan haberde, Benin'de geçen hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece darbe girişiminde bulunulduğu iddia edildi.

Habere göre, engellenen girişim sonrası yaklaşık 15 asker gözaltına alınarak Ekonomik Suçlar ve Terörün Bastırılması Mahkemesi'ne (CRIET) çıkarıldı.

Dergi, darbe girişimiyle ilgili başka bir detay paylaşmadı.

Geçen şubat ayında da yaklaşık 20 kişi darbe girişiminde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınmış, CRIET emriyle tutuklanmıştı.

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