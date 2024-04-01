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Dünya Afrika ülkesinde çetelere operasyon
Dünya

Afrika ülkesinde çetelere operasyon

Yeniakit Publisher
2024-04-01 18:07:00 -
Afrika ülkesinde çetelere operasyon

Nijerya'nın Katsina ve Zamfara eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda onlarca silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Faskari bölgesi ile Zamfara eyaletlerine bağlı Tsafe bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda onlarca silahlı çete üyesinin öldürüldüğü, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığı kaydedildi.

Operasyonlarda silahlı çetelere ait kampların ve sığınakların imha edildiği aktarılan açıklamada, silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla da karşı karşıya kalıyor.

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