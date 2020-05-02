Afrika ülkesinde 8 katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü var
Nijer'ya 8 katlı binanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın İmo eyaletinde facia yaşandı.
Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) İmo/Abia Eyaletler Koordinatörü Evans Ugoh, yerel basına yaptığı açıklamada, İmo eyaletinin Owerri bölgesinde 8 katlı bir binanın çöktüğünü belirtti.
Enkaz altındaki 15 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Ugoh, 8 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.
Ugoh, NEMA ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, yaralıların tedavi altına alındığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.