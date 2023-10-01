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Dünya Afrika ülkesinde 250 bin doktora ihtiyaç var
Dünya

Afrika ülkesinde 250 bin doktora ihtiyaç var

Yeniakit Publisher
2023-10-01 08:26:00 -
Afrika ülkesinde 250 bin doktora ihtiyaç var

Nijerya'da difteri salgınıyla mücadele edilirken, ülkenin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) standartlarını karşılaması için 250 bin doktora ihtiyacı duyduğu bildirildi.

Dünya Tabipler Birliği Nijerya Başkanı Dr. Osahon Enabulele, yaptığı açıklamada, ülkede difteri salgınıyla mücadele edilirken 100 binden az kayıtlı doktor bulunduğunu ve bu sayının doktor-hasta oranını karşılamak için "son derece yetersiz" olduğunu belirtti.

Nijerya'nın DSÖ'nün doktor-hasta oranını karşılamak için 250 binden fazla tıp doktoruna ihtiyacı olduğunu kaydeden Enabulele, "Uluslararası standartlara göre bir doktorun 600'den az hastaya bakması gerekirken Nijerya'da bir doktor 3 binden fazla hastaya bakıyor." dedi.

Enabule, Nijerya'nın iyi bir sağlık sistemine sahip olabilmesi için ülke liderlerinin bütçelerinin yüzde 15'ini sağlık hizmetlerine ayırma konusunda siyasi kararlılık göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Nijerya'da difteri salgını

Nijerya'da Aralık 2022'den bu yana 7 bin 202 difteri vakası tespit edildi ve şu ana kadar 453 kişi hayatını kaybetti.

DSÖ, Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.
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Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

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