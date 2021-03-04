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Dünya Afrika ülkesi şokta! Onlarca asker ortadan kayboldu
Dünya

Afrika ülkesi şokta! Onlarca asker ortadan kayboldu

Afrika ülkelerinde faaliyetlerini sürdüren Boko Haram'ın Nijerya'daki son saldırısında 101 askerin ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 15:41:00 -
Afrika ülkesi şokta! Onlarca asker ortadan kayboldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütü saldırılarının ardından bölgede görevli 101 asker kayboldu.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, teröristler, Borno eyaletindeki Dikwa ve Marte bölgelerinde askerlere silahlı saldırı düzenledi.

Saldırının ardından aralarında 12 subayın yer aldığı 101 asker kayboldu.

Kaybolan askerlerin Boko Haram tarafından kaçırılıp kaçırılmadığına dair bilgi verilmezken, askerleri bulmak için operasyonlar yürütülüyor.

Boko Haram üyelerinin 17 Şubat'ta Marte bölgesinde düzenlediği saldırıda 7 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Dikwa bölgesine de asker konuşlandırılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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