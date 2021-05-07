Afrika ülkesi, Portekiz askerlerine kapıyı açtı

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in, terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı daha etkili mücadele edebilmek için Portekiz ile savunma alanında anlaşma imzaladığı bildirildi.

Mozambik Savunma Bakanı Jaime Bessa Augusto Neto ve Portekiz Savunma Bakanı Joao Gomes Cravinho'nun katılımıyla imzalanan anlaşmayla Portekiz askerlerinin Mozambik askerlerine 2021 ile 2026 yılları arasında eğitim vermesi planlanıyor.

Bu kapsamda, Mozambik askerlerine, insansız hava araçları ve istihbarat toplama gibi birçok alanda eğitim verilecek.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti, saldırılar nedeniyle göç edenlerin sayısı ise 700 bine yaklaştı.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.