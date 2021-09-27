Afrika ülkesi kana bulandı: Çok sayıda ölü var
Nijerya'nın kuzeyindeki Sokoto eyaletinde güvenlik güçlerinin ortak kullandığı üsse düzenlenen saldırıda 17 asker ve polis hayatını kaybetti.
Sokoto milletvekillerinden Aminu Gobir, Dama kasabasında silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 17 asker ve polisin öldüğünü belirtti.
Gobir, teröristlerin güvenlik görevlilerine ait araçları da ateşe verdiğini kaydetti. Sık sık silahlı grupların saldırılarına sahne olan Sokoto'da 9 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi kaçırılmıştı.