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Teknoloji Afrika ülkesi elektrikli araç üretecek
Teknoloji

Afrika ülkesi elektrikli araç üretecek

Afrika ülkesi Nijerya’da ülkenin ilk elektrikli aracını üretmek için 22 kişilik proje ekibi kuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 00:15:00 -
Afrika ülkesi elektrikli araç üretecek

Nijerya Ulaştırma Teknolojisi Enstitüsü (NITT), Ulaştırma Bakanı Rotimi Amaechi'nin talimatıyla elektrikli aracı üretmek için 22 kişilik proje ekibi kurdu.

NITT Başkanı Olorogun-John Inojeharho, söz konusu projeyle hava kirliliğini azaltmayı amaçladıklarını ifade etti.

Inojeharho, proje ekibine, kendilerine verilen güveni haklı çıkarmak ve başarı elde etmek için durmaksızın çalışma çağrısında bulundu.

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