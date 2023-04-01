Afrika ülkesi duyurdu: Türkiye ülkemizde SİHA üretmek için teklif yaptı

Büyükelçi Abba, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Uluslararası Diplomasi Okulu’nun konuğu oldu ve Türkiye-Nijerya ilişkileri hakkında konuştu.

Türkiye ile Afrika’da faaliyet gösteren batılı ülkeler arasında bir karşılaştırma yapıp yapmadığı sorusunu yanıtlayan Abba, Nijerya’nın savunma malzemesi desteğine ihtiyaç duyduğunda Batılı ülkelerin silah tedarikini durdurduğunu, ancak Türkiye’nin bu silahları tedarik etmeyi teklif ettiğini söyledi.

TurDef’in haberine göre; Abba, iki ülke arasında devam eden birçok savunma sanayii konusu olduğunu çünkü birbirlerini anladıklarını belirtti. Bunların çoğunun askeri sır olduğu için bahsedemeyeceğini belirtti. Abba, “Nijerya ve Türkiye arasında savunma sektöründe pek çok şey oluyor ve aslında çok yakın bir zamanda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Nijerya’da ANKA insansız hava aracı için bir fabrika kurmayı teklif etti. Bu yeni bir kilometre taşı olacak.” açıklamasında bulundu.

Nijerya Ordusu, Türkiye’den Bayraktar TB2 İHA satın aldı. Gebze Teknik Üniversitesi Dronepark’ta faaliyet gösteren Coşkunöz Holding iştiraki Fly Bvlos Teknoloji, Nijerya’ya 30 adet Delta İHA ihraç etti. ASISGUARD, Nijerya Polisine SONGAR silahlı insansız hava aracı ihraç etti.

Ayrıca Nijerya, Türkiye’ye T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri siparişi verirken, Nijerya Deniz Kuvvetleri Dearsan Tersanesi’ne iki adet Açık Deniz Karakol Gemisi siparişi verdi. ASELSAN’ın Keşif ve Hedefleme Podu ASELPOD’lar, Pakistan’dan alınan JF-17A Thunder Block II savaş uçağı aracılığıyla Nijerya Hava Kuvvetleri’ne (NAF) satılıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan TUSAŞ, şu ana kadar Tunus, Kazakistan, Çad, Endonezya ve Cezayir’e 36’dan fazla ANKA ihraç etti. ANKA’ların, Kazakistan’da da üretilmesi planlanıyor.

SavunmaSanayiST