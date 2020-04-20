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Afrika ülkelerinden Gana, Ruanda ve Benin'de maske takma zorunluğu getirildi

2020-04-20 18:31:00 -
Afrika ülkelerinden Gana, Ruanda ve Benin'de maske takma zorunluğu getirildi

ABUJA/DAKAR (AA) - Afrika ülkelerinden Gana, Ruanda ve Benin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokakta maske takma zorunluluğu getirildi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, halka sesleniş konuşmasında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bugünden itibaren ülke genelinde maske takmanın zorunlu olduğunu açıkladı.

Akuffo-Addo, "Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyesi doğrultusunda herhangi bir yere gidilmesi durumunda yüz maskesi takılması gerekmekte." ifadesini kullandı.

- Benin ve Ruanda'da da maske takma zorunluluğu

Benin'in başkenti Porto-Novo ile en büyük kenti Cotonou ve Plateau bölgesinde kamusal alanlarda ve tüm iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi.

Ruanda Sağlık Bakanı Dr. Daniel Ngamije ise virüsle mücadele kapsamında herkesin evde kalması gerektiği, zorunlu hallerde dışarı çıkıldığında ise maske kullanımının zorunlu olduğunu dile getirdi.

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