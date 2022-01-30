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Spor Afrika Kupası maçları hangi kanalda? Afrika Kupası maçı canlı izle
Spor

Afrika Kupası maçları hangi kanalda? Afrika Kupası maçı canlı izle

Afrika Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devem ediyor. Futbolseverler kupada çeyrek final maçlarını nereden nasıl izleyebileceklerini merak ediyor. Peki, Afrika Kupası maçlarını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-01-30 17:43:00 -
Afrika Kupası maçları hangi kanalda? Afrika Kupası maçı canlı izle

Afrika uluslar Ligi 9 Ocak 2022'de başladı. Büyük heyecana tanıklık eden turnuva 6 Şubat'ta ki final maçıyla sona erecek. Kupada çeyrek final aşamasına gelindi. Futbolseverler bu sebeple Afrika Kupası maçlarını nasıl izleyebileceklerini araştırıyor.

Afrika Kupası maçları hangi kanalda? Afrika Kupası maçı canlı izle

İlk kez kasım ayında Afrika ülkelerinde görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ardından turnuvanın iptal edilmesi gündeme gelmişti. Afrika Futbol Konfederasyonu, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı salgın nedeniyle 2022 yılına ertelemişti.

Afrika Kupası maçları ülkemizde bir tv kanalında naklen yayımlanmıyor. Afrika Uluslar Kupası maçlarını CAF TV Youtube kanalı üzerinden takip etmeniz mümkün. 30 Ocak Pazar programı:

18.00 Mısır-Fas (CAF Afrika Uluslar Kupası çeyrek final)  CAF TV Youtube

22.00 Senegal-Ekvator Ginesi (CAF Afrika Uluslar Kupası çeyrek final)      CAF TV Youtube

 

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