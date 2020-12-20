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Aktüel Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2,5 milyonu aştı
Aktüel

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2,5 milyonu aştı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 08:04:11 -
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2,5 milyonu aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2,5 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 21 bin 317 artarak 2 milyon 504 bin 960 oldu.

Kıtada salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 448 artışla 58 bin 855'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 24 bin 539 ile Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 7 bin 69, Fas'ta ise 6 bin 909 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 912 bin 477'ye çıktı. Bu ülkeyi 415 bin 226 vakayla Fas, 124 bin 891 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 103 bin 442 kişi iyileşti.

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