'Afrika ile kardeşliğimizi pekiştirdik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun açılış oturumuna Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantı ile katıldı. Salgınla mücadele ederken sosyoekonomik gerçeklikleri de bir kenara bırakamayacaklarını belirten Erdoğan, iktisadi hayatın ve ticaretin devam ettirilmesinin, salgının etkilerini en aza indirebilmek için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan, normalleşme adımlarıyla uyumlu bir şekilde şirketlerin de faaliyetlerine hız verdiğini, salgın öncesinde 40 ülke ve 60 noktaya uçan Türk Hava Yolları’nın, 27 Afrika ülkesinde, 33 farklı noktaya yönelik uçuşlarını yeniden başlattığını aktardı. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün Türk firmalarının Afrika genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri yaklaşık 70 milyar dolara ulaşmıştır. Kıta çapındaki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 6 milyar doları aşmıştır. Firmalarımız Afrika’nın alt ve üstyapı eksikliklerinin giderilmesinde gerçekten kritik roller üstleniyor”



100 binden fazla Afrikalı istihdam imkanına kavuştu



İş gücü ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü yerelden karşılayan Türk yatırımcılar, birçok yabancı firma gibi kıtaya dışardan işçi ithal etme yanlışına düşmemişlerdir. 100 binden fazla Afrikalı emekçi, Türk yatırımcılar sayesinde istihdam imkanına kavuşmuştur. Ülkemizde ağırladığımız Afrikalı liderler firmalarımızdan daima övgüyle bahsediyor. Müteahhitlerimiz başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıkları gibi diğer yabancı şirketlerin yarım bıraktığı veya tamamlayamadığı işleri de rekor seviyede tamamlayıp teslim ediyor. Üç sene önce açılışı yapılan Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı bunun en güzel örneğidir. Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı Afrika’nın en modern havalimanlarından biridir.”



Afrika halkları ile milletimiz arasında gönül köprüleri kurduk



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2003 yılında Afrika açılımının ilk adımlarını attıklarında içerden ve dışardan pek çok eleştiri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: “1000 yılı aşan ortak tarihe rağmen maalesef Türkiye ile Afrika birbirine çok uzak görünüyordu. Ülkelerimiz arasına birçok suni engel örülmüş, ön yargılar hakikatlerin önüne geçmişti. İşe öncelikle bu ön yargıları yıkarak başladık. Afrika halkları ile milletimiz arasında gönül köprüleri kurduk. Afrikalı kardeşlerimizin ülkemizi daha yakından tanıması, Türkiye’nin potansiyelini keşfetmesi için çalışmalar yürüttük. Bunun yanında kıta ülkelerini Türk ürünleri için salt bir pazar olarak asla görmedik. Kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde iş birliğimizi her alanda geliştirmenin mücadelesini verdik. Bu süreçte düşünce kuruluşlarımızdan, sivil toplum örgütlerimizden, üniversitelerimizden, kıtayı bilen, tanıyan iş adamlarımızdan istifade ettik. Allah’a hamdolsun aradan geçen süre zarfında aşılmaz gibi görünen nice tepeyi aştık, nice zorluğun üstesinden geldik. Kıta sathında 12 olan büyükelçilik sayımızı 42’ye, ticaret müşavirliklerimizin sayısını ise 26’ya yükselttik. Ankara’daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da 10’dan 36’ya ulaştı.



“Somali’yi 2011 yılında ziyaret eden ilk lider oldum”



Diplomatik misyonlarımızın yanı sıra TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları gibi kurumlarımızla kıtadaki varlığımızı yaygınlaştırdık. İlki 2008 yılında İstanbul’da, ikincisi 2014 yılında Malabo’da olmak üzere iki kez Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi düzenledik. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım döneminde 28 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Uluslararası toplumun milyonlarca insanın dramına gözlerini kapattığı Somali’yi 2011 yılında eşimle beraber ziyaret eden ilk lider oldum. Ahdi altyapımızı güçlendirmek için 47 ülke ile ticari ve ekonomik iş birliği anlaşması, 30 ülke ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması imzaladık.”