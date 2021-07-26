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Dünya Afrika için hazırlanan rapor ürküttü!
Dünya

Afrika için hazırlanan rapor ürküttü!

Afrika Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Merkezinin (SDGCA), hazırladığı son raporda, 2030 yılında dünyadaki her 10 yoksuldan 8'i Afrika kıtasında yaşayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 20:24:00 -
Afrika için hazırlanan rapor ürküttü!

Şu anda 400 milyonu bulan kıtadaki yoksul nüfusun 2030 yılında 460 milyona çıkmasının beklendiği vurgulanan raporda, Afrika kıtasını bekleyen yoksulluğa dikkat çekildi.

Raporda, yoksul kesimin çoğunluğunu kırsal kesimin oluşturacağı aktarılırken, kıtadaki her 5 çocuktan birinin eğitim alamadığı kaydedildi.

Raporda, Afrikalıların su ve enerji gibi temel hizmetlere erişim sıkıntısı yaşadığı, kıtadaki yolların sadece yüzde 25'inin asfaltlı olduğu ve internet erişim oranının ise yüzde 26 olduğu ifade edildi.

SDGCA, Birleşmiş Milletler'in 2030 kalkınma hedeflerini açıklamasının ardından Afrikalı liderler tarafından 2016 yılında Ruanda'da kurulmuştu.

 

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