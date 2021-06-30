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Dünya Afrika Birliği’nden AB’ye suçlama: Aşı ayrımcılığı yapıyorsunuz
Dünya

Afrika Birliği’nden AB’ye suçlama: Aşı ayrımcılığı yapıyorsunuz

Afrika Birliği, Afrika’ya Hindistan üretimi aşı gönderen Avrupa Birliğinin bu aşıları tanımamasını ayrımcılık olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 16:50:00 -
Afrika Birliği’nden AB’ye suçlama: Aşı ayrımcılığı yapıyorsunuz

Afrika Birliği, Avrupa Birliğini, Afrika’da kullanılan kovid-19 aşısını tanımayarak, ayrımcılık yapmakla suçladı. Afrika Birliği, Afrika’ya gönderilen kovid-19 aşılarının Covax programı çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından gönderildiğini, ancak, Avrupa Birliği İlaç Ajansının, bu aşıları tanımamasının ayrımcılık olduğunu ifade etti.

Afrika Birliği ile Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, Hindistan’da üretilen AstraZeneca kovid-19 aşısının Avrupa Birliği tarafından Afrika’ya gönderilen aşıların çok önemli bir bölümünü oluşturmasına rağmen tanınmamasının anlamlı olduğu, ve karar dolayısıyla meydana gelecek olan ayrımcılığın kaldırılmasını istedi.

Avrupa Birliği, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sadece Avrupa Birliği İlaç Ajansı EMA tarafından onaylanan aşıları olanları çeşitli test ve karantinadan muaf tutacak.

 

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