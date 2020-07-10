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Afrika Birliği, Kovid-19 aşı denemeleri için konsorsiyum oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-07-10 10:40:44 -
Afrika Birliği, Kovid-19 aşı denemeleri için konsorsiyum oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Afrika Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik deneyleri için yeni bir konsorsiyum oluşturulduğunu duyurdu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, yeni konsorsiyumun, dünyadaki aşı geliştiricileri, bağışçılar ve klinik deneyler gerçekleştiren Afrikalı kurumları bir araya getireceği belirtildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) tarafından yönetilecek olan oluşum, Afrikalılar üzerindeki aşı deneylerinin sonuçlarını önceden inceleyerek aşı çıktığında bunun kıtada dolaşıma sokulup sokulmayacağına karar verecek.

Açıklamada görüşlerinde yer verilen Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için akademisyenlerin, araştırmacıların ve özel sektörün birlikte çalışmasının kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Kıtada Güney Afrika ve Mısır gibi bazı ülkelerde aşı çalışmaları devam ediyor.

Afrika'da virüs bulaştığı tespit edilen kişi sayısı en son yaklaşık 545 bin olarak açıklanmıştı.

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