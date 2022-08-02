Afrika asırlık sömürüye başkaldırıyor: Mali'den Macron'a ayar!

Mali'deki cunta yönetimi pazar günü Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'a seslenerek sahip olduğu sömürgeci anlayışdan vazgeçmeye çağırdı.

Cunta yönetimin Macron'a yönelik ifadeleri Fransız başkanın Afrika'ya yaptığı ziyaretlerin hemen ardından geldi.

Fransa'nın Mali ile olan ilişkileri cunta yönetiminin Rusya'yla yakınlaşması ve Fransa'ya karşı bir duruş almasıyla bozulmuştu.

Cunta yönetimi sözcüsü Albay Abdoulaye Maiga devlet televizyonuna yaptığı konuşmada "Başkan Macron yeni sömürgeci modelini, babacan liderliğini ve dayatmacı duruşunu terk etmesi gerekiyor." dedi.

Afrika ziyaretinde Mali'deki gidişata değinen Macron, Batı Afrika ülkelerinin Mali halkına karşı çeşitli sorumluluklara sahip olduğunu aktarmış ve bunun ardından cunta yönetim "Mali halkının kendisine yeteceğini" vurgulamıştı.

Fransa, Mali ile bozulan ilişkilerinin ardından Sahel bölgesinde yeni bir varlık arayışına girmişti.

Mali'nin Rusya ile yakınlaşması

Ülkede geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen askeri darbeler sonrasında oluşan cunta yönetimi Rusya ile yakınlaşmış, Rus paralı asker oluşumu Wagner'i ülkeye davet etmişti.

Wagner, Mali'de konuşlandıktan sonra askeri operasyonlara katılmaya başlamıştı. Rusya'nın etkinliği Mali'yi hızla Batı ittifakından uzaklaştırmış durumda.

Bu uzaklaşma, bölge ülkeleri ile Mali arasında da zaman zaman gerilimlere yol açıyor.

Kaynak: Mepa News