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AFP ve Reuters'tan flaş iddia: Terör örgütü YPG sınırdan çekiliyor!

Fransız AFP ve İngiliz Reuters haber ajansları, terör örgütü YPG'nin Suriye'nin Türkiye ile sınırından güçlerini ve ağır silahlarını çekmeye başladığını iddia etti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 01:20
AFP ve Reuters'tan flaş iddia: Terör örgütü YPG sınırdan çekiliyor!

Geçen hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda yaptığı görüşme sonrası Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının başlatılması konusunda mutabık kalındığı" belirtildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada ise ABD ve Türkiye'nin, üzerinde anlaştıkları planı aşamalı olarak ve koordineli şekilde uygulayacakları aktarıldı.

Ancak oluşturulacak bu güvenli bölgeye dair detaylar ya da ne kadarlık bir alanı kapsayacağına dair bir açıklama yapılmamıştı.

İngiliz haber ajansı Reuters, terör örgütü YPG'nin Tel Abyad ve Ras el Ayn'dan çekildiğini, kendilerine konuşan yerel kaynakların "diyalog yoluyla bir çözüm bulmaktan yana olduklarını" iddia etti.

Fransız haber ajansı AFP de, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt kaynaklara dayandırdığı haberinde terör örgütü YPG'nin çekildiğini öne sürdü.

Türkiye, Suriye'de "güvenli bölge" oluşturulması fikrini 2012'den beri gündeme getiriyor.

Ankara, Suriye'deki savaşın başından bu yana hem sığınmacıların yerleştirilmesi hem de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile arasında bir tampon bölge olması ve sınırlarını korumak için güvenli bölge talep ediyordu.

ABD'de bu yılın başına kadar karşılık bulmayan fikir, Türkiye'nin operasyon yapma hazırlığına girmesinin ardından ciddi şekilde ele alınmıştı.

Washington'ın bu konudaki önceliği, Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye operasyon yapmasını önlemek olarak öne çıkıyordu.

Güvenli bölge konusundaki müzakerelerde bu ayın başı itibarıyla ilerleme kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 01:20
  1. Ankara
  2. Mark Esper
  3. Hulusi Akar
  4. güvenli bölge
  5. terör örgütü YPG
  6. AFP
  7. Reuters
  8. ABD

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