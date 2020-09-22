Afganlılar barış istiyor
Afganlılar Taliban ve hükümet arasındaki görüşmelerin barışla sonuçlanması için gösteriler yaptı.
Afganlılar yaklaşık 19 yıldır süren çatışmaların artık sona ermesini istiyorlar.
Kabil'de yine bombalı saldırı: 1 ölü 3 yaralı
Öte yandan; Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kabil'in 5 ve 8. bölgelerinde art arda bombalı saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Faramarz, saldırılarda 1 çocuğun öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırıları üstlenen olmadı.