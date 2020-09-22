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Dünya Afganlılar barış istiyor
Dünya

Afganlılar barış istiyor

Afganlılar Taliban ve hükümet arasındaki görüşmelerin barışla sonuçlanması için gösteriler yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:15:00 -
Afganlılar barış istiyor

Afganlılar yaklaşık 19 yıldır süren çatışmaların artık sona ermesini istiyorlar.

Kabil'de yine bombalı saldırı: 1 ölü 3 yaralı

Öte yandan; Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kabil'in 5 ve 8. bölgelerinde art arda bombalı saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Faramarz, saldırılarda 1 çocuğun öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırıları üstlenen olmadı.

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