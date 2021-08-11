Afganların Alanya'da astığı bayrak Ülkü Ocakları tarafından indirildi

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Alanya'da bir otelin sahilindeki direğe, iki Afgan genç tarafından Afganistan bayrağı asılmış, cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler tepkilere sebep olmuştu. Afgan gençlerin astığı bayrağa MHP Alanya ilçe teşkilatı müdahale etti.

'Varolsun ülkü ocakları'

MHP alanya ilçe teşkilatındaki görevliler, direkteki Afganistan bayrağını indirerek yerine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı. Eylemi, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan duyurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Türkdoğan, "Alanya Ülkü Ocaklarımız tarafından, Sahile asılan Afgan bayrağı indirilmiş, yerine şanlı Türk bayrağımız ve kardeş ülke Azerbaycan Bayrağımız göndere çekilmiştir. Varolsun Ülkü Ocakları." dedi.