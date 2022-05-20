Afganlara Merhamet eli

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Türkiye’nin hayırda yarışan kuruluşlarından merhamet teşkilatı insani yardım Derneği, Afganistan’a kapsamlı bir yardım seferberliği başlattı. Gönül coğrafyamızda yer alan Afganistan’da Türk kökenli köylere de ulaşan Merhamet Teşkilatı, hem su kuyusu açtığı hem de yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar götürdü.

Önce Rus, sonra ABD işgalini püskürten ülkedeki savaş mağdurları için ülkemizde toplanan yardımları Afganistan’a ulaştıran Merhamet Teşkilatı Başkan Yardımcısı Nail Uslu, gazetemiz Akit’e yaptığı açıklamada 43 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Uslu, “1979’da Ruslar, Afganistan’ı işgal ettiğinde lise talebesi olarak organize olduk ve Afganistan’dan yardım toplamaya gelen mücahidlerden İmamüddin ile Eskişehir Çifteler Çarşı Camiinde yardım topladık. O yıllarda yurtdışına yardım göndermek çok zordu Afganistanlı İmamüddin topladığımız bu yardımları beline sararak sınırdan kaçak götürebildi. Aradan 43 yıl geçti. Ve bu gün hâlâ Afganistan’ın her tarafında savaştan zarar gören, evleri yıkılan yetim çocuk ve dul kadınlardan oluşan mülteci kamplarıyla dolu” dedi.

Vefa borcumuzu ödüyoruz

Nail Uslu, “Elhamdülillah ben 43 yıl sonra bugün Merhamet Teşkilatı adına Afganistanlı müslümanlar ile beraberim. Mülteci kamplarında iftar, ekmek dağıtımı, yetimlere bayramlık, fitre ve zekat ayrıca su kuyusu ve bunun gibi pek çok yardım projesine imza attık. Bize İstiklal Savaşı’nda yardım gönderen hatta bizzat gelip savaşan Afganistanlılara bir nevi vefa borcumuzu ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk köylerine ulaştırdıkları yardımlara da değinen Uslu, “Afganistan’ın kuzeyinde Türkmen ve Özbek kardeşlerimizin yoğun yaşadığı Cevzcan bölgesi Şibirgan şehrini ziyaret ettik. Burada her gün birbirinden acı hikayelerle karşılaştık. Gittiğimiz her yerde ‘Türkler gelmiş’ diyenler bizi köylerin girişinde karşılıyorlar. Özellikle yaşlılar boynumuza sarılıp ağlıyorlar. Türkiye’den gelen pek çok yardım kuruluşu gibi bizler de Merhamet Teşkilatı olarak mazlum coğrafyanın birçok ülkesinin yanında Afganistan’a da bundan sonra yardımlarımızı devam ettirme niyetindeyiz” diye konuştu.