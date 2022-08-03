Afganlar El Kaide liderinin ölüm haberine şüpheyle bakıyor

Kabil’de yaşayan Fehim Şah, “Geçmişte oldukça geniş bir propaganda kampanyası tecrübe ettik ve içinden hiçbir şey çıkmadı. Onun gerçekten burada öldürüldüğünü sanmıyorum” ifadesini kullandı.

Başkent sakinlerinden Abdulkebir, pazar sabah saat 06.30’da saldırı sonucu patlama sesi duyduğunu belirterek, ABD’nin “Zevahiri’nin ölümüyle ilgili iddialarını kanıtlayacak deliller sunması” gerektiğini ve bunun gerçekleştiğinden şüphe duyduğunu söyledi. Abdulkebir, “Başka bir kişiyi öldürüp onu El Kaide lideri olarak ilan etmiş olabilirler. Pakistan ve hatta Irak’ta saklanmış olabileceği muhtemel başka yerler var” diye konuştu.

ABD’nin iddiasına göre, Zevahiri Kabil şehir merkezinde çok sayıda Taliban yetkilisinin lüks evlerde kaldığı Şerpur Mahallesi’ndeki üç katlı bir binada kalıyordu. Zevahiri, uzun süre ve defalarca izlendikten sonra evinin balkonunda bulunduğu sırada öldürüldü.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada, SİHA ile Kabil’de hava saldırısı düzenlediği yönündeki bilgileri yalanladı ve bir roketin boş bir evi hedef aldığını belirtti. Taliban Hareketi Sözcüsü Zebihullah Mücahid ise salı günü Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ABD SİHA’ları tarafından bir hava saldırısı gerçekleştiğini yazdı.

Üniversite öğrencisi Muhammed Bilal de Zevahiri'nin Kabil'de yaşamasının pek olası olmadığını düşünenlerden. Bilal, “El Kaide bir terör örgütü ve liderini Afganistan’a göndereceğini sanmıyorum. Taliban Hareketi de dahil olmak üzere terör örgütü liderlerinin çoğu eski Afgan güçleriyle ihtilaf halinde oldukları dönemde ya Pakistan veya bazı Körfez ülkelerinde yaşıyordu” dedi.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen ev hanımı Ferişte, Zevahiri’nin Kabil’de yaşadığını öğrendiğinde “şoke olduğunu” ve bu şartlar altında öldürüldüğüne inandığını söyledi.

Başkent merkezde isminin açıklanmasını istemeyen bir mağazanın sahibi, Taliban Hareketi yönetiminden memnun olmadığını, Afgan sınırlarında güvenliğin sağlanmadığını ve bu durumun “terör örgütleri üyelerinin ülkeye girişlerini kolaylaştırdığını” dile getirdi. Mağaza sahibi, “Bizim bir hükümetimiz yok. Kendimizi, topraklarımızı ve mallarımızı koruyamıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Şarkul Avsat