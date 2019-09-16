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Afganistanlılar Derneğinden kadın cinayeti tepkisi

Eskişehir Afganistanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğin Başkanı Perviz Naseri, Afganistanlılar adına İrem Ayrancı cinayetini kınadıklarını belirtti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:44
Afganistanlılar Derneğinden kadın cinayeti tepkisi

Eskişehir Afganistanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğin Başkanı Perviz Naseri, Afganistanlılar adına İrem Ayrancı cinayetini kınadıklarını belirtti.


Eskişehir’de tartıştığı İrem Ayrancı’yı evinde bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla saklandığı kulübede yakalanarak gözaltına alınan Afgan İzzetullah E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cinayete tepki gösteren Eskişehir Afganistanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Perviz Naseri, cinayeti yapan kişiye en ağır ceza verilmesini istedi. Eskişehir’de yaşayan Afganların bu cinayetten rahatsızlık duyduğunu belirten Naseri, "Dernek olarak öldürülen kardeşimize Allah’tan rahmet ve ailesine de başsağlığı diliyorum. Yabancı uyruklular, özellikle Afgan göçmenler tarafından yapılan bu tür cinayetleri kınıyoruz. Afgan mülteciler insanlık dışı olan bu cinayet için çok üzgünler” ifadelerini kullandı.


Bu olayların yasa dışı yollarla kente gelen ve kimliği belli olmayan göçmenlerce yapıldığını öne süren Naseri, “Biz bu derneği, bu tür olaylara karşı olmak ve insani şekilde yaşamayı öğretmek ve topluluğun içerisinde huzur ve düzeni kurumak için kurduk. Genelde bu tur cinayeti kaçak yollardan gelen ve kimliği belli olmayan göçmenler yaparlar. Biz de Afganistanlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak bu insanları belli bir çerçeveye getirmek için çabalıyoruz. Umarım bu tür insan dışı olayları bir daha şahit olmayacağız. Afgan kardeşlerimiz bu olayı asla kabul edemeyeceklerini belirterek devletten suçluya en ağır cezayı verilmesini istiyoruz. Dernek olarak biz her zaman huzuru ve kardeşliği sağlamak için devletten yanayız. Sapkınlık yapan, suç işleyen ve suçlulara eşlik eden insanları devlete biz kendimiz teslim ederiz” şeklinde konuştu.


Başkan Perviz Naseri “Son olarak Türk kardeşlerimizden bazı canilerin cinayeti için bütün Afganlara karşı ön yargılı davranmamasını istiyoruz. Afganistan ve Türkiye’nin kardeşliği bu insanlar yüzünden bozulmamasını arzu ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:44
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