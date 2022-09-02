Afganistan'ın Herat bölgesinde camiye bombalı saldırı: Talibanlılar dahil 29 ölü!
Afganistan'ın batısında ülkenin en büyük camilerinden birinde düzenlenen bombalı saldırıda, caminin imamı ve üst düzey Taliban üyesi Ensari dahil 29 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Afganistan'n batısındaki Herat vilayetinde bulunan, ülkenin en büyük camilerinden Gazargah Camisi'ne cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 29 kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Patlamada caminin imamı ve Batı'ya yönelik eleştirileriyle tanınan üst düzey Taliban üyesi Mucib Rahman Ensari hayatını kaybetti. Bilgi, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid tarafından doğrulandı.
ABD ve diğer NATO ülkelerinin ülkeden çekilmesinin ardından Taliban'a yakın konum alan Ensari, temmuz ayındaki bir konuşmasında 'İslam hükümetine karşı en ufak bir suç dahi işleyenlerin kafasının kesilmesinin gerektiğini' söylemişti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.