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Dünya Afganistan'ın Herat bölgesinde camiye bombalı saldırı: Talibanlılar dahil 29 ölü!
Dünya

Afganistan'ın Herat bölgesinde camiye bombalı saldırı: Talibanlılar dahil 29 ölü!

Afganistan'ın batısında ülkenin en büyük camilerinden birinde düzenlenen bombalı saldırıda, caminin imamı ve üst düzey Taliban üyesi Ensari dahil 29 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 14:22:00 - 2022-09-02 14:25:04

Afganistan'n batısındaki Herat vilayetinde bulunan, ülkenin en büyük camilerinden Gazargah Camisi'ne cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 29 kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Patlamada caminin imamı ve Batı'ya yönelik eleştirileriyle tanınan üst düzey Taliban üyesi Mucib Rahman Ensari hayatını kaybetti. Bilgi, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid tarafından doğrulandı.

ABD ve diğer NATO ülkelerinin ülkeden çekilmesinin ardından Taliban'a yakın konum alan Ensari, temmuz ayındaki bir konuşmasında 'İslam hükümetine karşı en ufak bir suç dahi işleyenlerin kafasının kesilmesinin gerektiğini' söylemişti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Yorumlar

ADİL

İRAN ABD RUSYA ŞEYTAN ÜÇLÜSÜ ÇALIŞIYOR

adi ne olursa olsun nerede MUSLUMAN KATLIAMI, CAMI BOMBALAMASI, ISLAMA/IMAJINA SALDIRI-ZARAR VARSA FAIL/AZMETTIRICI KAFIR BATI/BATIL DIR! Suriden HRISTIYAN/SIYONIST TEROR ORGUTU DEAS I Afganistana bosuna tasimadi HAYDUT ABD/INGILTERE VE DIGER KATIL-HIRSIZ

....Allah kahhar sifatiyla kahretsin katilleri, masum sehid kardeslerimize rahmet diliorum
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