Afganistan’ın eski genelkurmay başkanından flaş çağrı: Türkiye'den bunu talep ediyorum

Afganistan’da 2010-2015 yılları arasında Genelkurmay Başkanı olan ve şu an Türkiye'de bulunan Sher Mohammad Karimi, siyasi iltica başvurusunda bulunmak istediği söyledi. "76 yaşındayım ve bitmiş durumdayım" diyen Karimi, "İş arıyorum. Dil öğretebilirim. İngilizce öğretebilirim" dedi.



Afganistan’da 2010-2015 yılları arasında Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Sher Mohammad Karimi, Haberler.com'dan Esra Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

"Siyasi iltica istiyorum"

Oturma vizesi bulunan ve şu an Türkiye'de olan Karimi, "76 yaşındayım ve bitmiş durumdayım. Sadece oturma vizem var. Siyasi iltica için başvurmak istiyorum. Türkiye bana iltica hakkı verirse gitmem. Güzel bir ülke. Müslüman bir ülke" dedi.

"Türkiye'de iş arıyorum"

Türkiye'de iş aradığını da söyleyen Karimi, "Şu an çalışmıyorum. Afganistan’da yaptığım iş uzmanlık alanımı kapsıyordu. 2010-2015 yılları arasında Genelkurmay Başkanıydım. 2015’te de emekli oldum. Türkiye’de iş arıyorum. Dil öğretebilirim. İngilizce öğretebilirim" ifadelerini kullandı.