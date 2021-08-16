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Dünya Afganistan'ı terk etmişti... Yanında taşıdığı para helikoptere sığmadı
Dünya

Afganistan'ı terk etmişti... Yanında taşıdığı para helikoptere sığmadı

Rusya Büyükelçiliği, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin arabalar dolusu nakit parayla ülkesini terk ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 12:47:00 -
Afganistan'ı terk etmişti... Yanında taşıdığı para helikoptere sığmadı

Afganistan'daki Rusya Büyükelçiliği yetkilisi Nikita İşenko, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesine ilişkin çarpıcı bir detay paylaştı.

Sputnik'e konuşan Büyükelçilik Sözcüsü İşenko, "Rejimin çöküşüne gelince, Gani'nin Afganistan'dan gidiş biçimi bunu en iyi biçimde tasvir ediyor. Nakit parayla dolu dört araba, paranın bir kısmını helikoptere yerleştirmeye çalıştılar, fakat hepsi sığmadı. Bu nedenle paranın bir kısmı uçuş pistinde bırakıldı" dedi.

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