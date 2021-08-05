Afganistan’dan yeni açıklama: Taliban şehir merkezlerine ilerliyor

Afganistan'da Taliban'ın, ülke genelinde şehir merkezlerine yönelik ilerleyişe geçtiği bildiriliyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, dün akşam saatlerinden itibaren hareket, Afganistan genelinde eş zamanlı saldırılar başlattı.

Taliban, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ABD ve Kabil hükükmetini sivillere yönelik ihlallerle suçlamış, buna karşılık olarak misilleme saldırılarına başlayacağını belirtmişti.

Şehir merkezleri hedefte

Bölge kaynakları, saldırılarda şehir merkezlerinin hedef alındığını ifade ediyor.

Taliban'ın şehirlere özel birliklerini ve ele geçirdiği zırhlı araçları konuşlandırdığı, birçok bölgenin ele geçirildiği ve şiddetli çatışmaların sürdüğü rapor ediliyor. Bu şekilde hareketin, Kabil hükümetinin hava saldırılarını ve özel kuvvetlerini belirli bir bölgeye yoğunlaştırmasını zorlaştırmak istediği aktarılıyor.

Çatışmaların şiddetlendiği il merkezleri şu şekilde:

- Herat ilinin merkezi Herat şehri

- Cevzcan ilinin merkezi Şibirgan şehri

- Zabul ilinin merkezi Kalat şehri

- Gazni ilinin merkezi Gazni şehri

- Saripul ilinin merkezi Saripul şehri

- Hilmend ilinin merkezi Leşkergah şehri

- Tahar ilinin merkezi Talukan şehri

Bu şehirlerin yanı sıra Taliban'ın Nimruz, Kandahar, Vardak, Paktiya, Lagman, Kapisa gibi birçok ilde de ilerleyişe geçtiği ifade ediliyor.

Sahada çatışmalar sürerken Taliban'ın, ABD'nin tamamen ülkeden çekileceği Eylül ayı yaklaştıkça, sahada hakimiyetini pekiştirme arayışında olduğu göze çarpıyor.