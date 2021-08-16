Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları ülkedeki son durumu anlattı

Türk Hava Yollarının (THY) uçağıyla, Afganistan'ın başkenti Kabil'den İstanbul Havalimanı'na getirilen vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

Taliban güçlerinin başkent Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı. Bu kapsamda THY'nin yolcu uçağı Kabil'e gitti.

Türk vatandaşlarını Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan alan "TC-JJM" kuyruk tescilli "Boeing 777-300 ER" tipi uçak, saat 11.45'te Kabil'den İstanbul'a hareket etti.

Türk vatandaşları Afganistan'dan tahliye edildi

"TK 707" sefer sayılı uçak, 324 yolcusuyla saat 16.55’te İstanbul Havalimanı'na indi. Afganistan'dan gelen vatandaşlar, havalimanında gazetecilere açıklamada bulundu.

Kabil Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak çalışan Doğan Özlük, Taliban güçlerinin Kabil'e yaklaşması üzerine Türkiye Büyükelçiliği yetkililerinin kendilerine ulaştığını ve dün kendilerini güvenli alana naklettiğini söyledi.

"Onlar pist alanlarında oturma eylemi yaptılar"

Bugün Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda zaman zaman kargaşa yaşandığını anlatan Özlük, "Güvenlik duvarlarını aşıp yurt dışına gitmek isteyenler oldu. Onlar pist alanlarında oturma eylemi yaptılar. Birkaç saatlik bir gecikme oldu. Biz de bunları gözlemledik. Bizim uçağın etrafında oturma eylemi olmadı. Uzaktan görüyorduk." dedi.

Öğrencilerinden aldığı bilgileri de aktaran Özlük, "Şehir içinde şimdilik çatışma olmadı ya da çok düşük yoğunluklu oldu. Şehir sakin. Biraz havalimanı, bankalar önünde yoğunluk oldu. Onun dışında sakin olduğu yönünde bilgi aldım. Benim de gözlemim o yönde." diye konuştu.

Afganistan'da inşaatta çalışan Musa Mutlu ise THY uçağının kalkmak üzereyken havalimanında yaşanan kargaşa nedeniyle pist başından tekrar aprona döndüğünü söyledi.

Türkiye'ye döndüğü için sevinçli olduğunu dile getiren Mutlu, "Sabah Türk Hava Yolları geldi. Allah razı olsun Türk Hava Yollarından. Afganlar, Amerikan kargo uçaklarına yanaştılar, bize yanaşmadılar. Türk askerlerimiz önlem aldı. Rahat rahat bindik uçağa geldik. Türk elçiliğimizden Allah razı olsun. Memlekete geldik rahatız" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da mühendis olarak görev yapan Cem Ayşen da rutin işlerine devam ederken, Taliban'ın Kabil'e girmesiyle durumun değiştiğini bildirdi.

Dün öğleden sonra Taliban güçlerinin başkente girdiğini anlatan Ayşen, şöyle devam etti:

"Her yerden askerler çıkmaya başladı. Silah sesleri gelmeye başladı. Ondan sonra şirketimiz, Türk Hava Yolları'yla bağlantıya geçti. Tahliye uçakları gelmeye başladı. Bugün sabah bindik. Üç saat uçağın içinde bekledik. Çünkü Afganlar kaçmak için pistin içine girmişlerdi. Oradan üç saat bırakmadılar bizi. Bir türlü uçak havalanamadı. Bizim Türk askerleri vardı sahada. Onlar temizledi de öyle kalkıp gelebildik. Pistin başında bekledik. Bizden önce bir Amerikan kargo uçağı kalktı, ondan düşen insanlar oldu. İnanılmazdı yani. Askeri tarafta durum sakin. Sivil tarafta durum çok kötü. Bizim askerlerimiz, Türk askerlerimiz sakin, görevlerini yapıyorlar. İnanılmaz kalabalıktı, Amerikan ve İngiliz askeri de var tabii."

"İnsanlar kendilerini uçağın önüne attılar"

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nde görevli Şenol Çelik de "Bu sabah uçağa bindik, uçak kalkmadı dört saate yakın. İnsanlar kendilerini uçağın önüne attılar. Tabii binmek istiyorlar. Baya heyecanlı bir yolculuk oldu ama çok şükür vatanımıza sağ salim geldik, ulaştık. Şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Uçağın kalkıp kalkmayacağı konusunda ilk başta tereddütler yaşadıklarını anlatan Çelik, "Uçak geri mi dönecek, gitmeyecek mi, tekrar o kaosun içine mi gireceğiz diye tabii ki korktuk. O insanlara da üzüldük. Hepsi uçağın önlerine atıyorlar kendilerini. Korunmak için uçağın altına giriyorlar. Böyle çok üzücü şeyler de yaşadık. Çok şükür vatanımıza ulaştık." şeklinde konuştu.