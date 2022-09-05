Afganistan'dan Rusya'yı sarsan haber
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Kabil'deki büyükelçilik binasına yönelik bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki elçilik binası önünde bombalı saldırı düzenlendiği, 2 elçilik çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, "5 Eylül, Kabil saatiyle 10: 50'de, Rusya Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünün girişinin hemen yakınında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda diplomatik misyonun 2 çalışanı hayatını kaybetti. Afgan vatandaşlar arasında da hayatını kaybedenler var. Büyükelçilik, soruşturmayı yürüten Afgan güvenlik güçleriyle yakın temas halinde" denildi.