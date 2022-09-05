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Dünya Afganistan'dan Rusya'yı sarsan haber
Dünya

Afganistan'dan Rusya'yı sarsan haber

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Kabil'deki büyükelçilik binasına yönelik bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 12:57:00 -
Afganistan'dan Rusya'yı sarsan haber

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki elçilik binası önünde bombalı saldırı düzenlendiği, 2 elçilik çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "5 Eylül, Kabil saatiyle 10: 50'de, Rusya Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünün girişinin hemen yakınında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda diplomatik misyonun 2 çalışanı hayatını kaybetti. Afgan vatandaşlar arasında da hayatını kaybedenler var. Büyükelçilik, soruşturmayı yürüten Afgan güvenlik güçleriyle yakın temas halinde" denildi.

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