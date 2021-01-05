Afganistan’dan Katar’a yola çıktılar! Kritik görüşmenin perde arkası

Afganistan müzakere heyeti sözcüsü Nadır Nadıri, basına yaptığı açıklamada, ülkede yetkililerle gerekli istişarelerin yapıldığını söyledi.

Ülkede kalıcı barışın sağlanması için müzakerelerin yeniden başlatılmasına hazır olduklarını ifade eden Nadıri, Afganistan heyetinin ilk isteğinin ateşkesin sağlanması olduğunu belirtti.

Afgan heyetinin Katar seyahati dün hava şartlarının müsait olmaması nedeniyle bugün gerçekleşti.

Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşamasına, Taliban ve Afganistan heyetlerinin onayıyla birtakım konuların danışılması için 14 Aralık'ta ara verilmişti.

Taliban’la barış süreci

ABD’nin Taliban’la 29 Şubat 2020’de barış anlaşmasına varmasının ardından Afganlar arası süreç başladı.

Eylül 2020’de Katar’ın başkenti Doha’da müzakere masasına oturan Kabil yönetimi ile Taliban, ilk olarak usul ve ilkeleri ele aldı. Taliban, müzakerelerde çıkacak sorunlarla ilgili Hanbeli fıkhının esas alınmasını isterken Kabil yönetimi ülkede bu fıkha mensup olmayan kesimler bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti. ABD’nin ara buluculuğu ve tarafların esneklik göstermesiyle uzlaşı sağlandı.

Doha’da bugün bir araya gelecek tarafların ikinci tur görüşme gündemini ise “içerikli müzakereler” oluşturuyor. Buna göre Afgan yönetimi ve Taliban, müzakerelerin konu başlıkları ve önceliklerine karar verecek.

Afgan yönetimi, önceliğin ateşkesin sağlanması ve Taliban’ın eylemlerini durdurması şeklinde belirlenmesinde ısrar ediyor. Taliban ise kendisinin de temsil edileceği bir geçiş yönetimi oluşturulmasına öncelik verilmesini istiyor.

Afgan yönetimi ayrıca Taliban’ın ABD’yle 29 Şubat’ta yaptığı anlaşmanın Doha müzakerelerinde temel referans belge şeklinde tanınması talebine direniyor. ABD’yle yapılan anlaşmaya kendisinin taraf olmadığını yineleyen Kabil yönetimi, Taliban’ı tanıyan ve ABD askerlerinin çekilmesini karara bağlayan söz konusu anlaşmanın elini zayıflattığı düşüncesinde.