Afganistan'dan gelen kadın konuştu! 'Kabil Taliban ile daha huzurlu hale geldi'
Afganistan'dan tahliye edilip Türkiye'ye getirilen bir kadın, Taliban'ın Afganistan yönetimine geldikten sonra sokakların herkes için daha güvenli hale geldiğini söyledi.
Afganistan'dan Türkiye'ye tahliye edilen bir kadın, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sosyal medyada konuşulanlara göndermede bulunan Türk vatandaşı kadın, "Bir şeyi yaşamak farklı, uzaktan duymak farklı." dedi.
Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi ile sokakların sakinleştiğini ifade eden kadın, şunları söyledi:
"Taliban Kabil'e geldikten sonra, hiçbir problem olmadı. Sokaklar gayet sakin. Herşey normal ve eskisinden daha huzurlu."