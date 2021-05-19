Afganistan'dan Çin'e çağrı: Bize yardım edin

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Çin'den askeri destek istediklerini doğruladı.

Kabil yönetimine bağlı Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'den askeri destek talep edildiği doğrulanırken, Çin'in bu yönde "olumlu sinyaller" verdiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar'ın, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmede "terörizmle mücadele" konusunun ele alındığı ve Pekin yönetiminin Afgan güçlerini desteklemek için olumlu sinyaller verdiği belirtildi.

"Çin'in çıkarlarını korumak"

Hanif Atmar'ın konuyla ilgili açıklamasında, terörle mücadelenin Afganistan ve Çin'in en önemli hedefi olduğu ve bunun Çin'in çıkarlarını da koruduğu kaydedildi.

Çin'in Kabil hükümeti güçlerini ne zaman ve ne şekilde destekleyeceğinin netlik kazanmadığını belirten Atmar, askeri destek konusunun Çin'in jeopolitik duruşundaki değişikliği yansıtmadığını da ekledi.

ABD'nin Taliban ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde Afganistan'ı terk etmeye başlamasıyla birlikte, ABD destekli Kabil yönetimi Çin ve Hindistan gibi bölge ülkeleriyle temas haline geçmiş durumda.

Kısa bir süre önce Kabil hükümeti yetkilileri Çin Dışişleri makamlarıyla bir görüşme daha gerçekleştirmişti.

Kaynak: Mepa News