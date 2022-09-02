Afganistan'daki saldırıda bölgenin önde gelen İslam alimlerinden Muciburrahman Ensari de şehit oldu!
Afganistan İslam Emirliği'nin Herat vilayetinde, Cuma namazı esnasında Gazargah Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda, bölgenin ileri gelen İslam alimlerinden Mevlevi Muciburrahman Ensari'nin şehit olduğu öğrenildi.
Yeniakit.com.tr
Afganistan'ın en büyük camilerinden Gazargah Camisi'ne Cuma namazı esnasında düzenlenen bombalı saldırıda, bölgenin ileri gelen İslam alimlerinden Mevlevi Muciburrahman Ensari'nin şehit olduğu öğrenildi.
DAEŞ'in üstlendiği saldırıda, hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.
Çok sayıda Afganistanlının da yaralandığı patlamada, şehit olan Mevlevi Muciburrahman Ensari, Taliban'a yakınlığı ile tanınırken, bölgenin sevilen İslam alimlerindendi.