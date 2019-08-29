Afganistan’daki Amerikan varlığı daimiymiş!

Münübe Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump, Taliban ile 18 yıldır devam eden savaşı bitirmek için anlaşılsa bile, Amerika’nın Afganistan’da kalmaya devam edeceğini söyledi. Fox News radyosuna verdiği röportajda Afganistan’daki Amerikalı asker sayısının 8600’e indiğini kaydeden Trump, “Bölgedeki asker sayımızı kademeli olarak azaltıyoruz fakat Afganistan’daki varlığımızı hep koruyacağız” ifadesinde bulundu. Taliban’ın Çarşamba günü yaptığı açıklamada Amerika ile anlaşmaya çok yakın olduklarını dile getirmesinin ardından ABD’nin bölgedeki varlığını sonlandırıp sonlandırmayacağı sorularına hedef olan Trump, Afganistan’da güçlü bir istihbaratlarının olduğunu ve bunu korumaya devam edeceklerini belirtti. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dünford ise dün yaptığı konuşmada Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesini konuşmak için çok erken olduğunu vurgularken “ Dürüst olmak gerekirse, koşulların ne olacağını bilmeden Afganistan’dan ayrılma meselesinin konuşulması için çok erken olduğu düşüncesindeyim. Eğer ileride daimi bir güvenlik sağlanırsa, bölgedeki varlığımız o zaman tartışılabilir” dedi.