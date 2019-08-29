0553 313 94 23

Afganistan’daki Amerikan varlığı daimiymiş!

ABD Başkanı Donald Trump, Taliban ile 18 yıldır devam eden savaşı bitirmek için anlaşılsa bile, Amerika’nın Afganistan’da kalmaya devam edeceğini söyledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 19:01
Afganistan’daki Amerikan varlığı daimiymiş!

Münübe Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump, Taliban ile 18 yıldır devam eden savaşı bitirmek için anlaşılsa bile, Amerika’nın Afganistan’da kalmaya devam edeceğini söyledi. Fox News radyosuna verdiği röportajda Afganistan’daki Amerikalı asker sayısının 8600’e indiğini kaydeden Trump, “Bölgedeki asker sayımızı kademeli olarak azaltıyoruz fakat Afganistan’daki varlığımızı hep koruyacağız” ifadesinde bulundu. Taliban’ın Çarşamba günü yaptığı açıklamada Amerika ile anlaşmaya çok yakın olduklarını dile getirmesinin ardından ABD’nin bölgedeki varlığını sonlandırıp sonlandırmayacağı sorularına hedef olan Trump, Afganistan’da güçlü bir istihbaratlarının olduğunu ve bunu korumaya devam edeceklerini belirtti. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dünford ise dün yaptığı konuşmada Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesini konuşmak için çok erken olduğunu vurgularken “ Dürüst olmak gerekirse, koşulların ne olacağını bilmeden Afganistan’dan ayrılma meselesinin konuşulması için çok erken olduğu düşüncesindeyim. Eğer ileride daimi bir güvenlik sağlanırsa, bölgedeki varlığımız o zaman tartışılabilir” dedi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 19:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    1. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    2. Quaresma, Kasımpaşa'da
    3. "Mardin Büyükşehir Belediyesinden..
    4. Quaresma, Kasımpaşa’da
    5. TFF Tahkim Kurulu kararları
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    7. Keçiören’de korkutan yangın
    8. Dereye düşen araçtaki 2 kişi hayatını..
    9. PFDK’dan Seri’ye 2 maç men cezası
    10. Ulaştırma Bakanı Turhan Midyat’ta
    11. Balıkesirspor'da Altay maçı hazırlıkları
    12. Bağdat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    13. Kasımpaşa Kulübü, Beşiktaş ile..
    14. BM'den "Suriye'de anayasa komitesi..
    15. Fransa'da polis şiddetine 313 adli..
    16. Ara buluculukla iş davalarında yüzde..
    17. UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın..
    18. Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir..
    19. “Çözüm; onurlu geri dönüş ve..
    20. Devrilen traktörün altında kalarak..
    21. ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem
    22. İngilizler Boris Johnson’a karşı imza..
    23. Şemdinli Kaymakamı Güven, göreve..
    24. Temizlik halkası genişliyor
    25. Kıl kurdu nasıl düşürülür?
    26. PFDK'den Galatasaraylı Seri'ye 2 maç men
    27. THY'den 10 yıl aradan sonra Çin'de..
    28. Varto Kaymakamlığına atanan Avcı..
    29. Araç sahipleri dikkat! Son 4 gün,..
    30. Rus turistler, mangoya hayran kaldı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı