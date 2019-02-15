Afganistan’da zulüm devam ediyor!

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Sovyetler Birliği’nin 10 yıllık işgal sonrası 1989’da Afganistan’dan çekilmesi sonrası 7 Ekim 2001’de Amerika’nın, El Kaide ve Taliban’ı bahane ederek bölgeye asker göndermesi sonrası Afgan halkı bir daha hiç gülmedi...

ABD’nin El Kaide ve Taliban’ı bahane ederek bölgeye girmesini Akit’e değerlendiren Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, ABD’nin, terör için değil kendi çıkarı için bölgede olduğunu söyledi.

Amaç Rusları engellemek

“Afganistan sadece bu yüzyılda değil geçtiğimiz yüzyılda da Rusya ve İngiltere arasında özellikle Hindistan’a ulaşmak konusunda bir çekişme bölgesiydi” hatırlatmasını yapan Yılmaz, şunları aktardı: “İngiltere’nin özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bölgede gücünü kaybetmesinden sonra ABD’de oradaki boşluğu doldurdu. ABD’nin, Afganistan politikasının temel amacı iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan ilki Sovyetlerin güneye inmesini engellemekti. Sovyetlerin dağılmasından sonra ise Rusya’nın enerji koridorunu engellemek. ABD’nin, Afganistan’da durması aynı zamanda Çin’in de batıya ulaşmasını engellemek amaçlıdır” dedi.