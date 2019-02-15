0553 313 94 23

Afganistan’da zulüm devam ediyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin El Kaide ve Taliban’ı bahane ederek girdiği Afganistan'da halk adeta kan kusuyor.

15 Şubat 2019 Cuma 12:50
Afganistan’da zulüm devam ediyor!

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Sovyetler Birliği’nin 10 yıllık işgal sonrası 1989’da Afganistan’dan çekilmesi sonrası 7 Ekim 2001’de Amerika’nın, El Kaide ve Taliban’ı bahane ederek bölgeye asker göndermesi sonrası Afgan halkı bir daha hiç gülmedi...

ABD’nin El Kaide ve Taliban’ı bahane ederek bölgeye girmesini Akit’e değerlendiren Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, ABD’nin, terör için değil kendi çıkarı için bölgede olduğunu söyledi.

Amaç Rusları engellemek

“Afganistan sadece bu yüzyılda değil geçtiğimiz yüzyılda da Rusya ve İngiltere arasında özellikle Hindistan’a ulaşmak konusunda bir çekişme bölgesiydi” hatırlatmasını yapan Yılmaz, şunları aktardı: “İngiltere’nin özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bölgede gücünü kaybetmesinden sonra ABD’de oradaki boşluğu doldurdu. ABD’nin, Afganistan politikasının temel amacı iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan ilki Sovyetlerin güneye inmesini engellemekti. Sovyetlerin dağılmasından sonra ise Rusya’nın enerji koridorunu engellemek. ABD’nin, Afganistan’da durması aynı zamanda Çin’in de batıya ulaşmasını engellemek amaçlıdır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:50
  1. Sovyetler Birliği
  2. Rusya Araştırmaları Enstitüsü
  3. Salih Yılmaz
  4. ABD
  5. El Kaide
  6. Taliban

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Böcek’e ÇYDD’den teşekkür plaketi
    1. Başkan Böcek’e ÇYDD’den teşekkür..
    2. Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
    3. Düzce’de 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
    4. Akif’in dostlarından Akit’e ziyaret
    5. Endonezya, Avrasya Ekonomik Birliği..
    6. Taksim Trio, Akıngüç sahnesinde
    7. Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    8. Elazığ'da 73 köyle ulaşım sağlanamıyor
    9. Akşener: "Tencere her hükümeti sallar"
    10. 20. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi BUÜ’de..
    11. Kriz aşıldı! Büyükelçi geri dönüyor
    12. İsrail ile Polonya arasında "Nazi" krizi
    13. Midyat’ta terör propagandası yapan 1..
    14. Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’den..
    15. Afganistan’da zulüm devam ediyor!
    16. Antalya’da alabora olan teknede can..
    17. Samsun "butik çikolata" işine giriyor
    18. FÜ’de “Laboratuvar ve İşletmelerde..
    19. Okullararası Kick- Boks Müsabakaları..
    20. Bakan Pekcan: "Tahkimde uzmanlaşmak..
    21. Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin..
    22. NATO, Ukrayna Ordusu’na İngilizce..
    23. Hepsiburada, Türkiye'nin e-ihracatı..
    24. Hepsiburada, Türkiye'nin e-ihracatı..
    25. Fransa’da 8 bin sarı yelekli hapiste
    26. Dicle Elektrik'ten 1,5 milyon liralık..
    27. ANALİZ - Küresel güç kayması ABD’yi..
    28. Kaş Ziraat Odası Şubat Meclisi
    29. CHP'den "Kasım ayı işgücü verileri"..
    30. Aydın'da ele geçirildi! Tam 400 yıllık
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi