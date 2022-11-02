Afganistan’da yetimler Türkiye ile güldü

YENİ AKİT ANKARA

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl 11’incisi düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri (YDG) etkinlikleri ile on binlerce yetim çocuğa ve ailesine destek ulaştırıyor.Etkinliklerin uygulandığı ülkelerden biri de Afganistan. Türkiye’nin farklı şehirlerden Afganistan’a giden İHH ekibi; Kâbil, Pervan ve Logar şehirlerinde yetimlere ve yetim ailelerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

1309 yetim çocuğa eğitim seti desteği

Projenin uygulandığı şehirlerden Kâbil’de, 16 farklı yetimhanede kalan 1309 yetim çocuğa; içerisinde sırt çantası, kalem, defter, silgi, kalemtıraş gibi malzemelerin yer aldığı eğitim seti dağıtıldı. Yetim ailelerinin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilmelerine katkı vermek amacıyla uygulanan Gelir Temini Projeleri kapsamında 9 yetim ailesine taşıma aracı tuktuk verildi. Şehirdeki 6 yetimhaneye dağıtılmak üzere ise, 6 büyükbaş ve 1 küçükbaş adak-akika kurbanı kesildi.

140 süt keçisi ve 704 tavuk dağıtıldı

Pervan vilayetinde, Gelir Temini Projeleri kapsamında 44 yetim ailesine kümesleriyle birlikte toplam 704 adet tavuk dağıtımında bulunuldu. Ayrıca, 1056 kilo da yem ve nakliye desteği de verildi. Proje uygulanan şehirlerden Logar’da ise, 70 yetim ailesine 2’şer adet olmak üzere toplam 140 süt keçisi dağıtıldı. Afganistan’daki etkinliklerin son gününde, başkent Kâbil’de 350 yetim çocuğun katıldığı şenlik düzenlendi. Şenlikte, yemek ikramının ardından; çeşitli oyunlar oynandı. Program sonunda ise, çocukların tamamına uçurtma hediye edildi.