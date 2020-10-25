Afganistan'da terör saldırısı! 18 ölü ve onlarca yaralı var
Afganistan'da bir eğitim merkezine düzenlenen saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın yaptığı belirtildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kevser Danış Eğitim Merkezine intihar saldırısı düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Kevser Danış Eğitim Merkezine intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.
Aryen, saldırıda çoğu öğrenci 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 57 kişinin ise yaralandığını belirtti. Öte yandan daha önce eylemin bombalı saldırı olduğu açıklanmıştı. Taliban saldırının kendileri tarafından yapılmadığını açıkladı. Reuters, saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini duyurdu.