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Dünya

Afganistan'da teravih namazı böyle kılındı

Afganistan'ın Herat kentinde sosyal mesafe kurallarına uyularak teravih namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:45:00 -
Afganistan'da teravih namazı böyle kılındı

İslam alemi bu sene Ramazan-ı Şerif’e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle buruk girdi. Ramazan’da camileri doldurarak teravih namazını eda eden Müslümanlar, salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkmadan namazlarını kılıyor. Sosyal izolasyon nedeniyle camiler boş kalırken, büyük avluya sahip bir takım camilerde namaz kılınabiliyor.

Afganistan’da sosyal mesafeli teravih namazı

Ramazan-ı Şerif’in gelmesiyle birlikte sünnet olan teravih namazını eda etmek isteyen Afgan Müslümanlar çareyi avluda sosyal mesafe kurallarına uyarak namaz kılmakta buldu.

Geçtiğimiz günlerde Afganistan’ın Herat kentindeki Cuma Camii’de toplanan Müslümanlar, avluya seccadelerini serip sosyal mesafe kurallarına uyarak namazlarını eda etti.

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